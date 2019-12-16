Дед Мороз сказал, какую елку ставит у себя дома

Российский Дед Мороз рассказал, что выступает за экологию и дома наряжает только искусственную елку. Он также готов пригласить к себе экоактивистку Грету Тунберг, чтобы показать ей настоящий мороз.

«Почему бы и нет, я тоже за экологию», – сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос о том, мог бы он пригласить к себе шведскую экоактивистку Тунберг, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что у него дома стоят искусственные новогодние елки.

«Я настоящие елочки выращиваю, и сердце мое огорчается, когда я вижу их выброшенными после новогодних праздников. И натуральный мех не признаю, поэтому и мой искусственный», – сказал Дед Мороз.

Ранее Роскачество рассказало, какая елка является более экологичной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД