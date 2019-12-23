Отражена атака беспилотников на российскую авиабазу в Сирии

Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил о попытке боевиков с помощью беспилотников атаковать авиабазу Хмеймим.

Атака произошла в воскресенье «с наступлением темного времени суток». В 23.02 российская ПВО заметила и уничтожила два БПЛА, которые приближались с юго-востока.

Никто не пострадал. Материального ущерба базе нанесено не было, она продолжает функционировать в плановом режиме, передает ТАСС.

Напомним, высказывалось предположение, что боевикам в атаке могли помочь США, которые незадолго до нападения на Хмеймим провели военную разведку с помощью самолета RC-135 у сирийских границ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об активизации боевиков в Сирии.

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