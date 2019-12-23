Сирийская армия освободила стратегически важный поселок в Идлибе

Правительственные сирийские войска освободили стратегически важный поселок Джарджаназ в провинции Идлиб, сообщает газета al-Watan.

Поселок заняли после ожесточенных столкновений с боевиками. «Джарджаназ считается стратегически важным и его называют восточными воротами в город Маарет-Нууман», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

Джарджаназ находится в 10 км к востоку от Маарет-Нуумана, который является крупным оплотом боевиков в этой части провинции Идлиба.

В понедельник сообщалось, что власти САР ведут переговоры с боевиками о сдаче Маарет-Нуумана без боя, однако шансы на это малы.

К утру понедельника сирийская армия освободила уже 33 деревни.

Военная операция сирийской армии начата в четверг. Планируется освобождение города и участка международной трассы M5 Дамаск-Алеппо. Постпред США при ООН Келли Крафт 20 декабря заявила, что сирийским правительственным силам не нужно проводить «рождественскую» наступательную операцию в Идлибе.

Маарет-Нууман удерживается боевиками с 2012 года.