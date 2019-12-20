США призвали Сирию не проводить «рождественское» наступление на исламистов

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что сирийским правительственным силам не нужно проводить наступательную операцию в Идлибе в конце этого года.

«В Идлибе не должно быть «рождественского» наступления», – сказала Крафт, передает «Интерфакс».

В среду армия Сирии отбила танковую атаку в Идлибе, в нападении участвовали около 100 боевиков на танках и БТР.

До этого войска Сирии отразили атаки террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, трое сирийских военных погибли, 25 получили ранения.