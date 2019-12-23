Столтенберг захотел встретиться с Путиным

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить трудности в отношениях НАТО и Москвы.

«Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным», – сказал Столтенберг, передает ТАСС.

По его мнению, во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров.

В начале декабря министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к сотрудничеству с НАТО, однако отношения с каждым годом все больше деградируют.

Генсек альянса Йенс Столтенберг также говорил, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России.