Греция подготовила документы для выдачи Винника в США

Власти Греции готовят выдачу в США россиянина Александра Винника, который был арестован по запросу Вашингтона в июле 2017 года, это следует из постановления министра юстиции и его письма начальнику тюрьмы.

По решению министра юстиции, определен порядок выдачи Винника: сначала во Францию, затем в США, только затем – в Россию, передает РИА «Новости».

Хотя в решении говорится об экстрадиции во Францию, министр также направил письмо директору тюрьмы Коридаллос, в котором поручено подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским Соединенных Штатов Америки и затем Российской Федерации».

«В акте должен быть точно указан срок тюремного заключения, отбытый им в Греции в рамках процедуры экстрадиции», – следует из письма.

Адвокат Винника Тимофей Мусатов сообщил, что это подтверждает намерения Греции передать Винника в США.

«Это значит, что французы не приедут и даже не собирались. Документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в Соединенные Штаты», – заявил Мусатов.

Ранее стало известно, что министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. После этого россиянин начал голодовку в знак протеста.

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