Министр юстиции Греции решил выдать россиянина Винника Франции

Министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, защита обжалует это решение, заявил адвокат Тимофей Мусатов.

«По нашей информации, министр юстиции подписал решение об экстрадиции Александра во Францию. В настоящее время мы еще не видели этого документа, но он был предъявлен тюремщикам. Адвокаты посетили министра юстиции, он подтвердил, что подобный документ подписал», – передает РИА «Новости» слова Мусатова.

По его словам, это последняя стадия рассмотрения экстрадиционных процессов.

«Мы будем обжаловать это решение. На сегодняшний день мы имеем информацию, что такое решение принято. Когда он подписал, нам неизвестно. Сегодня нам объявили», – сообщил Мусатов.

Напомним, 9 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию или США.

Ранее в Греции суды разрешили выдать россиянина и России, и США, и Франции.

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