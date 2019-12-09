Греция отказалась экстрадировать Винника в США и Францию

Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию или США, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«По последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию. Осталась только Российская Федерация. Пока мы помогаем Александру по гуманитарным каналам», – передает РИА «Новости» слова Москальковой.

Она отметила, что что продолжает контактирвоать с адвокатом задержанного, а также со своим греческим коллегой Андреасом Поттакисом.

«Когда Винник прекратил голодовку, нужно было провести целый ряд медицинских мероприятий для того, чтобы вывести его из этого состояния, и наш контакт с омбудсменом Греции здесь сыграл позитивную роль», – рассказала Москалькова.

США потребовали от Винника 100 млн долларов.

Ранее в Греции суды разрешили выдать россиянина и России, и США и Франции.

Напомним, в начале ноября Грецию обвинили в нарушении прав задержанного по запросу США россиянина Винника.

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