Грецию обвинили в нарушении прав задержанного по запросу США россиянина

В деле против россиянина Александра Винника, задержанного в Греции по запросу США, наблюдаются «незаконные факторы» и «нарушающее закон поведение властей», заявила его адвокат Зои Константопулу.

Адвокат заявила, что речь идет уже «не об уголовном преследовании», а о «преследовании человека, нарушении его прав, унижении его достоинства». Константопулу обвинила Грецию в нарушении «конституционного права на защиту», так как нельзя «держать человека более 18 месяцев без суда и без обвинительного приговора», а Винник остается в заключении уже 27 месяцев.

По мнению защиты, Винника преследуют не за преступления, а за «деятельность во имя свободы», ведь он «он создает свободные финансовые операции граждан», передает РИА «Новости».

Адвокат заявила, что «силы, которые мешают его выдаче на родину, в Россию, выступают против демократии, против свободы, против прав граждан».

Она отметила «прямое вмешательство посольства США в Афинах, которое сделало заявление против выдачи Винника на родину», причем вмешательство «политическое».

Константопулу напомнила, что в Греции «изменился законодательный режим», он требует наличие «жертвы преступления». Однако «нет ни одного человека, который подал бы жалобу» против россиянина, а это является «законной причиной не выдавать его в США или Францию».

Российский адвокат Тимофей Мусатов заявил, что «Греция оказалась в сложном политическом положении», так как в ней пересеклись интересы России и США, «дело имеет политический характер».

Мусатов сказал, что после изменения законодательства нет причин держать россиянина в греческой тюрьме, но назначенный на среду суд могут отменить под надуманными предлогами. Он назвал происходящее «произволом» и обвинил правоохранительные органы Греции в манипулировании законодательством.

Мусатов напомнил, что «Винник создал и управлял биржей без американской лицензии». По словам адвоката, «это как для торговли алкоголем в Греции надо получить лицензию в США». При этом Винник «никогда не был в Америке, не имел ни одной компании, связанной с Америкой». Однако он ответил на письмо устроивших провокацию разведчиков США, которые спросили, «как они могут пользовать услугами биржи».

Винника обвиняют в том, что его сайтом пользовались преступники, но Мусатов указал, что преступники всего мира еще и рассчитываются долларами США.

Напомним, США потребовали от россиянина 100 млн долларов.

В Греции суды разрешили выдать россиянина и России, и США и Франции.

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