США потребовали от россиянина 100 млн долларов

Россиянин Александр Винник должен возместить свыше 100 млн долларов за предполагаемое нарушение законов США, говорится в исковом заявлении.

Непосредственно с Винника хотят взыскать 12 млн долларов, еще 88 млн долларов требуют от интернет-биржи криптовалют ВТС-е, которую он, как сообщается, представлял, передают РИА «Новости» и ТАСС.

BTC-e обвиняют в нарушении закона США о банковской тайне. Биржа не спрашивала никаких личных данных и документов, позволяя анонимизировать происхождение средств.

Американская прокуратура считает, что биржа «использовалась киберпреступниками по всему миру». С ее помощью конвертировали, «отмывали и реализовывали доходы от преступной деятельности», заявляют США.

Транзакции в биткоинах в США, совершенные с помощью BTC-e, оценивают в 300 млн долларов.

Винник, по мнению США, занимал «высокую руководящую должность» в компании. Он не зарегистрировал биржу и не предоставлял требуемую информацию властям США.