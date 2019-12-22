Макрон попросил участников забастовок против пенсионной реформы о перемирии

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал участников акций протеста против пенсионной реформы к перемирию.

Он заявил, что правительство Франции на собирается брать «передышку» на праздники. Макрон заверил, что пытается «улучшить ситуацию вместе с государственными предприятиями, которые уже пострадали от многодневных забастовок». Он заверил, что «находится на стороне всех жителей» Франции.

Макрон подтвердил, что забастовки законны и «защищены» конституцией. Однако, по его словам, «бывают времена, когда нужно уметь пойти на перемирие для того, чтобы чтить семейную жизнь», передает ТАСС.

Президент Франции считает, что «каждый» должен «взять на себя обязательства». Он заверил, что пауза в противостоянии «не означала бы одобрение реформы или отказ от нее». Макрон хочет, чтобы «победил коллективный разум».

Напомним, забастовки начались 5 декабря.

Во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет в 2027 году. План пенсионной реформы вызвал волну протестов и массу недовольства.

Представители профсоюзов обещали продолжить забастовки, несмотря на предстоящие Рождество и Новый год.

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