Французы выразили недовольство приближающейся пенсионной реформой

Исследовательский институт Odoxa провел опрос во Франции, согласно которому 61% жителей страны не убедила речь премьера Эдуарда Филиппа о нужности пенсионной реформы, 68% считают забастовочное движение оправданным.

Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, 61% жителей Франции не нашли речь премьер-министра Эдуарда Филиппа о пенсионной реформе убедительной, а 68% считают забастовочное движение оправданным, передает BFM TV.

По данным исследования, две трети граждан Франции (67%) услышали речь премьер-министра или комментарии к ней, передает «Регнум» со ссылкой на BFM TV. Но только 38% респондентов сочли ее убедительной. Если 54% опрошенных сочли ее «ясной», то только 39% назвали пенсионную реформу «справедливой». Кроме того, 42% респондентов во Франции заявили, что Эдуард Филипп показал свою озабоченность ситуацией, но он «успокоил» только 29% из всех.

Опрос проводился онлайн 12 декабря после выступления Эдуарда Филиппа среди более тысячи жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.

Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу с 1 января 2022 года. Пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году. До этого времени формально возраст выхода на пенсию будет оставаться 62 года.

Начиная с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против реформы. Во французских городах на улицы массово вышли недовольные реформой, их разгоняла полиция, передает РЕН-ТВ.

Реформа предполагает ввод балльной системы, которая учитывает каждый отработанный день. Это означает отмену привилегий для представителей ряда профессий. Некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

По сути власти Франции повышают пенсионный возраст из-за увеличения продолжительности жизни, которая составляет 82 года. Сейчас экономически активны только 56% населения страны. Власти собираются побороть рост дефицита в пенсионной системе.

Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон от решения проблемы самоустранился и переложил его на премьер-министра Эдуарда Филиппа.

В среду Филипп представил положения пенсионной реформы, отмечая, что она основывается на трех принципах– универсальность, равенство и ответственность. Реформа коснется родившихся до 1975 года, отметил глава французского кабмина. Первое поколение, которого коснется реформа, – французы, выходящие на пенсию в 2037 году. При этом 70% их пенсий будет рассчитываться по старой системе, пояснил Филипп.

Поколение родившихся в 2004 году, тех, кому исполнится 18 лет в 2022 году, будет первым, полностью интегрированным в новую пенсионную систему, отметил он.

Французский премьер подчеркнул, что власти должны побуждать французов работать дольше.

Глава правительства отметил, что в 2025 году поколения французов, которые больше 17 лет на пенсии, вступят в новую систему, сохранив свои права. С 2037 года часть их пенсии будет начисляться по новой системе.

Филипп сообщил, что проект пенсионной реформы будет готов к концу года и представлен на заседании совета министров 22 января 2020 года и будет обсуждаться в парламенте в конце февраля следующего года.