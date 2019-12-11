Премьер Франции объявил о повышении пенсионного возраста до 64 лет

Во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет в 2027 году, следует из заявления премьер-министра страны Эдуара Филиппа, представившего план пенсионной реформы, которая уже вызвала волну протестов.

До 2027 года возраст выхода на пенсию составит 62 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Реформа затронет тех, кто начнет работать в 2022 году, и не коснется граждан, родившихся раньше 1975 года. Систему исчисления пенсии намерены привести к единому стандарту, так как сейчас во Франции существует 42 пенсионные программы.

По словам французского премьера, люди, работавшие всю жизнь, смогут получать с 2022 года пенсию в размере как минимум 1 тыс. евро.

Ранее в Минтруде России раскритиковали систему индивидуального пенсионного возраста, которая применяется во Франции и Германии.

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