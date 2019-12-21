Фото Соловьева и Злобина вызвало гнев либеральных блогеров

Совместный снимок с телеведущим Владимиром Соловьевым, опубликованный президентом Центра глобальных интересов (США) Николаем Злобиным, вызвал гнев либеральных блогеров.

Снимок опубликован в Facebook. Злобин заявил: «Тому, кто придумает лучшую подпись к фото, подарим одну из наших общих книг».

Снимок вызвал гнев либеральных блогеров в комментариях. Так, журналист «Эха Москвы» Сергей Пархоменко заявил: «Экая же вы бесстыжая дрянь, Николай. Бог вас пронес, что вы ни разу не попались мне на глаза в Вашингтоне. Старайтесь не попадаться и дальше».

Его поддержал юрист Даниил Липин, бывший активист «Голоса».

Лев Апекушин припомнил Злобину «и предыдущие совместные фотки» с кинорежиссером Кареном Шахназаровым и официальным представителем МИДа Марией Захаровой.

Многие комментаторы пригрозили «отписаться», а некоторые попросту оскорбляли как Соловьева, так и Злобина.

Однако комментарии оставили и те, кто не разделяет такого отношения к Соловьеву и Злобину. Например, блогер Максим Кононенко заявил: «Коля, увидишь в Вашингтоне Пархоменко – ну, ты знаешь, что делать».