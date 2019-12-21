В Москве объяснили появление портретов Сталина на фасадах зданий

В столичном департаменте СМИ и рекламы прокомментировали проекции с изображением Иосифа Сталина и подписью: «Я вернусь», которые ранее появились на фасадах зданий в Москве. Самовольное размещение проекций портрета Сталина там назвали незаконным.

«Мы все прекрасно понимаем, на что рассчитаны подобные акции: на привлечение внимания – сфотографировал и разместил где-то в интернете. Но устроителям должно быть доподлинно известно, что формат подобного размещения проекций незаконен, поэтому и носят они такой кратковременный характер. К уличному искусству это не имеет отношения, это явно называется как-то по-другому», – отметили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Между тем, лидер КПРФ Геннадий Зюганов размещение проекций портретов Сталина на стенах домов назвал «общей волей» и «инициативой патриотов», которыми являются члены КПРФ и других организаций.

«Правильно делают, что вывешивают портреты Сталина. <...> Это является инициативой и народа, и партии, и всего блока народно-патриотических сил. Мы приветствуем любые инициативы, которые восстанавливают правду истории», – сказал он.

«Нормальной инициативой людей» акцию также назвал и депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко. «Замечательная инициатива партийных организаций в том числе, а также общественных организаций», – уточнил он, добавив, что подобные акции в канун 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина также прошли в других городах страны.

Ранее сообщалось, что юбилей Сталина отметили на его родине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны.