Певица Наргиз сочла Россию неподходящим местом для детей

Наргиз в интервью Ксении Собчак заявила, что не рассматривает возможность переезда ее детей из США. Певица объяснила, что приняла такое решение из соображений безопасности.

«Это, конечно, очень тяжело шесть лет общаться по скайпу», – сказала Наргиз, передает «Царьград».

Однако на предложение телеведущей перевести детей в Россию она сказала: «Моих американских детей в Россию? Нет. Я сама здесь чувствую себя незащищенной абсолютно».

Певица отметила, что «привыкла уже к этой системе – системе, которая работает ради народа, все для людей».

«Они (дети) уже полные американцы. Они ходили там... и школу они там закончили, и колледжи, вся их жизнь полностью там. У меня старшая дочь, например, имеет представление о России, что медведи ходят по улицам и что Раша – это мафия», – добавила Наргиз.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 59% россиян не хотели бы, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за рубежом.