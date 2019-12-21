Трамп заставил демократов снять требование о срочной помощи Киеву

Представители американской администрации высокого ранга заставили демократов в Палате представителей Конгресса США убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году требование о незамедлительном выделении военной помощи Украине, утверждает The Washington Post.

Согласно данным издания, Белый дом пригрозил представителям Демократической партии президентским вето и приостановкой работы правительства. Об этом The Washington Post пишет со ссылкой на пятерых представителей правительства и Конгресса. Содержание статьи приводит ТАСС.

По информации WP, Демпартия планировала включить в законопроект пункт, который бы требовал от Белого дома выделить 250 млн долларов военной помощи Украине в течение 45 дней после подписания документа президентом Дональдом Трампом. Так демократы намеревались исключить возможность того, чтобы американское правительство вновь имело возможность заморозить эти средства, как это было в нынешнем году.

Однако, как сообщает издание, Белый дом выступил категорически против и дал понять, что президент США Дональд Трамп готов пойти на вето, что привело бы к приостановке работы федерального правительства из-за отсутствия согласованного финансирования. В результате демократы согласились убрать этот пункт из законопроекта, и он был одобрен без него в обеих палатах Конгресса.

Напомним, 22 декабря 2018 года в США произошел шатдаун – приостановка работы правительства. Тогда госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет на 2019 финансовый год свыше 5,7 млрд долларов на сооружение стены на границе с Мексикой.

Сенат принял в четверг пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году в размере около 1,4 трлн долларов. Пакет законопроектов разделен на две части. В первую включены положения по здравоохранению и занятости, а во вторую – по оборонному, финансовому, торговому, научному, юридическому секторам.

В субботу Трамп подписал военный бюджет, в ходе церемонии объявив о создании Космических войск США. Кроме того, военный бюджет предусматривает меры по противодействию России и «Северному потоку – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД