Лукашенко заявил о «колоссальном прогрессе» в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией, но считает, что двум странам есть над чем работать по линии создания Союзного государства.

Лукашенко заявил об этом в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Говоря о сотрудничестве с Москвой, белорусский лидер заявил, что видит «колоссальный прогресс».

«На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 млн россиян. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию», – отметил он.

Лукашенко добавил, что было сделано «очень многое» не только «в социальном плане», но и в экономике.

По его мнению, с развалом Советского Союза Белоруссия и Россия «ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли».

«Это тоже большое достижение этого договора (о создании Союзного государства) (...). Но вы правильно сказали: есть над чем работать», – подчеркнул глава государства.

Лукашенко отметил, что у сторон созданы противовоздушная оборона, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб.

«У нас никогда не было с вами вопросов по поводу перевозок авиатранспортом, наши аэропорты работают очень эффективно», – сказал он.

Кроме того, президент отметил, что страны всегда констатировали отсутствие «вопросов к дипломатическим ведомствам».

«У нас единая граница, таможня на западе. 110 млн тонн грузов перемещается сегодня с востока на запад и с запада на восток через Беларусь. Это работают единая таможня, граница», – сказал Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, что компания «Белоруснефть» вернулась к работе в России, оказывая не только сервисные услуги, реанимируя старые месторождения, но и добывая нефть совместно с другими компаниями.

Между тем министр экономического развития России Максим Орешкин заявил по итогам двусторонних российско-белорусских переговоров на высшем уровне в пятницу, что у Минска и Москвы «осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере, и договоренности в налоговой сфере».

Министр уточнил, что это те три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Всего таких дорожных карт 31.

«Обсуждали то, что достигнуто с момента встречи в Сочи. У нас была очень напряженная и очень эффективная работа, которую мы вели с (первым заместителем премьер-министра Белоруссии) Дмитрием Николаевичем Крутым, моим визави, по этой проблематике», – добавил он.

При этом, отметил министр, «у нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка».

Ранее Лукашенко назвал достижением, что Россия и Белоруссия не разбежались «как там, с Украиной».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД