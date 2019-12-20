На Украине закрыли все игорные заведения

МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.

«С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», – передает ТАСС слова министра внутренних дел Арсена Авакова, сославшегося на соответствующее постановление правительства.

Напомним, 10 ноября 2016 года Аваков призвал Верховную раду принять необходимые законопроекты для легализации игорного бизнеса в стране, он оценил потери госбюджета страны от подпольной деятельности игровых учреждений в 300 млн долларов.

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