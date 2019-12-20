Ветеран «Альфы»: У спецслужб нет устройств для чтения мыслей людей с оружием

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20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:56  |  vz.ru
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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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Момент и место нападения выбрали не просто так

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Стрельба у приемной ФСБ на Лубянке произошла в День военного контрразведчика. Департамент военной контрразведки – это безопасность наших военных в Сирии и розыск боевиков на Северном Кавказе, в том числе и тех, кто участвовал в нападении на блокпосты и колонны федеральных сил. Подробности...
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После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз в случае развала НАТО рискует деградировать до уровня чисто экономического объединения, а Германия — утратить контроль над тем, что происходит восточнее ее границ. А там может произойти все что угодно, вплоть до появления Междуморья, о котором мечтают польские политики. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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              Ветеран «Альфы»: У спецслужб нет устройств для чтения мыслей людей с оружием

                 20 декабря 2019, 12:02
              Фото: Андрей Резниченко/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              «Прибыть с оружием в центр Москвы было очень просто вчера, сегодня и будет завтра. Я думаю, ежеминутно люди с оружием проезжают по улице Большая Лубянка», – заявил газете ВЗГЛЯД ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов, комментируя появившиеся подробности совершенного в четверг нападения возле главного здания ФСБ в центре Москвы и сведения о личности предполагаемого преступника.

              «Представьте, что у вас есть оружие, есть официальное разрешение на него, как это было у убитого преступника, – сказал вице-президент международной ассоциации ветеранов «Альфы» Алексей Филатов. – Он и раньше брал оружие из сейфа, передвигался с ним по Москве, например, до тира. Может быть, даже не в одном тире занимался. Кладет в сумку или прячет под плащ, в котором он любил ходить, садится в такси и едет в центр города. Таких случаев может быть в день сотни. Как можно это предотвратить?».

              У спецслужб нет устройств, которые считывают мысли тех, кто приезжает в центр города, продолжил эксперт. Любой человек может с оружием приехать в центр города. Оружие в России не запрещено. Есть условия его перевозки, хранения. Но как это проверить? Каждую машину останавливать и досматривать? Это невозможно, констатировал Алексей Филатов.

              «Прибыть с оружием в центр Москвы было очень просто вчера, сегодня и будет завтра.

              Я думаю, ежеминутно люди с оружием проезжают по улице Большая Лубянка.

              У кого-то наградной ствол, у кого-то служебный, у кого-то разрешение есть на оружие, которое должно дома лежать. К сожалению, это отследить не может никто, никак и нигде. Поэтому в том, что человек приехал туда с оружием, ничего необычного нет. И странно, что обыватели возмущаются, мол, «где же были спецслужбы»», – акцентировал вице-президент ассоциации ветеранов подразделения «Альфа».

              Другой вопрос, что в такой достаточно серьезной перестрелке пострадали только сотрудники силовых структур, отметил он. Вот это практически чудо. А также профессиональная готовность людей, которым положено по их служебным обязанностям рисковать своей жизнью, подставлять себя под пули. Что и было сделано. Был предпринят должный отпор. К сожалению, в этом бою один сотрудник погиб, сказал Филатов.

              «Что касается превентивных мер, то отследить подготовку к подобному теракту возможно только при помощи родственников и близких к преступнику людей. Но в данном случае, мы уже знаем, что у человека не было ни девушки, ни собственной семьи. Он жил с мамой. Говорил ей, что ездит каждый день на работу. Чем он на самом деле занимался в это время и на что жил, не известно. Террорист не имел вредных привычек, не был замечен в связи с радикальными организациями», – поделился собеседник.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, журналисты выяснили подобности жизни 39-летнего Евгения Фатиховича Манюрова, который, как сообщается, в четверг вечером открыл огонь у здания ФСБ в центре Москвы.

              Большую часть жизни Манюров работал в разных ЧОПах. Кроме того, у мужчины был свой бизнес: он занимался консультациями по вопросам коммерческой деятельности и управления. Впрочем, компания была закрыта в 2015 году.

              При обыске в квартире у Манюрова было обнаружено много оружия, в том числе несколько винтовок и карабин, а также большой запас патронов.

              Напомним, вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

              Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

              Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.


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