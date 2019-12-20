Маньяк попытался изнасиловать школьницу на улице в Омске

В Омске маньяк попытался изнасиловать школьницу на улице, сообщили местные СМИ.

Как сообщает Om1.ru, инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой с тренировки. К ребенку сзади подошел неизвестный, схватил ее и полез руками к ней под одежду.

Девочка закричала, чем и спугнула злоумышленника, который скрылся с места происшествия.

Напомним, в октябре в Ростовской области пенсионера задержали за изнасилование внучки.