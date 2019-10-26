В Ростовской области пенсионера задержали за изнасилование внучки

В Ростовской области задержали 75-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании внучки, сообщила пресс-служба регионального СК России.

По версии следствия, пенсионер с 2017 по 2019 год насиловал девочку. В 2017 году ей было всего 11 лет, сообщается на сайте ведомства.

Пенсионер и школьница жили вместе в селе Троицкое.

Суд постановил заключить подозреваемого под стражу. Теперь ростовчанину грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в приморском городе Артем прохожие остановили мужчину, который, предположительно, пытался изнасиловать за гаражами девочку.