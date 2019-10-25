В Приморье прохожие спасли девочку от педофила

В приморском городе Артем прохожие остановили мужчину, который, предположительно, пытался изнасиловать за гаражами девочку.

Как сообщает «Комсомольская правда», мужчина напал на ребенка, которому не исполнилось еще 14 лет.

Прохожие заметили мужчину со спущенными штанами около девочки, подбежали к нему и в таком виде повалили на землю.

На сайте СК России по Приморскому краю сообщается, что задержанным оказался 30-летний местный житель. Ранее он уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Следователи проверят подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В ведомстве также отметили, что с девочкой работают психологи.

Напомним, 10 октября в Саратове было обнаружено тело пропавшей накануне по дороге в школу девятилетней девочки. Позже задержанный по подозрению в убийстве ребенка назвал мотив своего преступления и дал признательные показания.

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