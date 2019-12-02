ЦБ назвал проблемой рост долговой нагрузки россиян при слабом росте доходов

Увеличение долговой нагрузки россиян при слабом росте располагаемых доходов несет риски для финансовой стабильности России, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ.

«Неизменным остался и набор внутренних уязвимостей, которые могут привести к реализации или усилению рисков для финансовой стабильности. Среди ключевых уязвимостей – проблема увеличения долговой нагрузки населения на фоне слабого роста располагаемых доходов», – говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.

Кроме того, Центробанк выделил группу граждан, которые наиболее подвержены риску дефолта из-за предпринимаемых мер по ограничению показателя долговой нагрузки (ПДН). В эту группу вошли россияне, чей доход составляет менее 20 тыс. рублей в месяц, и которые платят по кредитам более 80% от этого дохода.

«Потенциальные негативные последствия мер по ограничению ПДН могут заключаться в осложнении доступа наиболее закредитованным заемщикам к банковским кредитам и увеличении дефолтов по привлеченным ими кредитам. Наиболее подверженными такому риску теоретически являются заемщики с низкими доходами, однако объемы их кредитования в общем объеме кредитов невысоки», – уточняется в документе.

ЦБ отмечает, что с начала 2019 года объеме предоставленных кредитов только 3,1% задолженности приходится на заемщиков с ПДН более 80% и доходом менее 20 тысяч рублей.

Также регулятор намерен рассмотреть возможность введения регуляторных мер для ограничения долговой нагрузки крупнейших компаний.

«Высокий уровень долговой нагрузки ряда нефинансовых организаций продолжает оставаться источником системного риска для банковского сектора. На фоне сокращения внешнего долга корпоративного сектора растет задолженность крупнейших компаний перед российскими банками. Это естественный тренд, но при этом концентрация рисков на крупных закредитованных заемщиках может являться источником риска для банковской системы», – говорится в обзоре.

«В связи с этим Банк России рассматривает возможность использования макропруденциальных мер для ограничения долговой нагрузки нефинансовых компаний с системно значимым абсолютным уровнем долга, обладающих повышенным уровнем долговых метрик», – отмечается в документе ЦБ.



Центробанк обсуждал данный вопрос с несколькими представителями банковского сообщества. Кредитные организации согласны с тем, что «наблюдается тенденция роста концентрации на крупнейших заемщиках в банковских кредитных портфелях, в связи с чем необходимо введение ограничительных мер в отношении чрезмерно закредитованных крупных нефинансовых компаний».

Ранее Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян на 7,8%.