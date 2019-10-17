Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян в третьем квартале 2019 года.

«Среднедушевые доходы населения в третьем квартале 2019 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 35,1 тыс. рублей. С учетом инфляции, зафиксирован рост реальных доходов в третьем квартале 2019 года на уровне 3,3%, реальных располагаемых доходов – 3%», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что основной причиной таких показателей стал опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9 от всех доходов россиян за указанный период.

«В наибольшей степени выросли заработная плата работников. Ее доля в структуре доходов – 56,4%. Подобная ситуация характерна для третьего квартала на протяжении нескольких последних лет. В частности, темпы роста начисленной заработной платы в 2018 году составляли (по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года): июль – 110,2%, август – 110,1%, сентябрь – 108,4%», – добавляет Росстат.

Другие доходы россиян, в том числе «серая зарплата», поднялись на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост социальных выплат, включающих пособия, пенсии и иные обязательства государства, превысил уровень инфляции, он составил 6,3% по сравнению с 3 кварталом 2018 года.

«Доходы от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды и т.п., выросли в третьем квартале на 5,8%. Увеличение сбережений населения, как в третьем квартале 2019 года, так и за девять месяцев 2019 года, косвенно подтверждает рост доходов. В частности, если в третьем квартале 2018 года, по данным ЦБ, зафиксирован отток средств со вкладов, то в третьем квартале 2019 года – прирост», – говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что на основе анализа доходов за девять месяцев текущего года и сравнении с прошлым годом можно отметить схожие тенденции.

«В целом денежные доходы выросли на 5,9%, реальные доходы – на 0,9%, а реальные располагаемые доходы – на 0,2%. При этом доходы от трудовой деятельности за девять месяцев 2019 года выросли на 6.3% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), а заработная плата работников – на 8,1%. Рост доходов от собственности составил 5,2%, социальных выплат – 5,2%», – заключили в Росстате.