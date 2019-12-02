Главу секты «Ученики Христа» арестовали по делу об убийстве ребенка

Главу секты «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину арестовали по делу об убийстве ребенка в Екатеринбурге, сообщила гособвинитель после судебного заседания.

В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, где проходило заседание, уточнили, что женщину заключили под арест до 26 января, передает РИА «Новости».

Отца мальчика Ивана Казанцева также арестовали до 26 января. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия, говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.

«Причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»)», – отметило ведомство.

Предварительно установлено, что мужчина расправился с сыном из-за личной неприязни, пояснили в СК.

Глава пресс-службы ГУМВД региона Валерий Горелых пояснил, что обоих родителей задержали в Уфе, передает ТАСС. Отец ребенка, по его словам, планировал скрыться в другой регион.

Казанцев в ходе допроса в суде заявил, что он «учился у Христа».

В Екатеринбурге в четверг нашли тело задушенного мальчика из Белоруссии. В преступлении заподозрили его родителей, которые якобы состояли в секте.