Мирослава Дума рассказала о своем смертельном заболевании

Соосновательница модного портала Buro 24/7, предпринимательница Мирослава Дума рассказала о своем редком заболевании легких.

По словам Мирославы, в этом году у нее обнаружили раннюю стадию болезни, связанной с иммунной системой. Врачи сказали, что ей осталось жить семь месяцев. По словам Думы, «годы самокритики и сомнений в себе, стресса, диет» подорвали ее иммунитет и привели к тому, что она «смертельно заболела», передает РИА «Новости».

При этом женщина призналась, что последние несколько месяцев стали для нее самыми счастливыми за всю жизнь.

«Я вдруг перестала заниматься беготней и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. (...) Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день», – сказала предпринимательница.

Дума отметила, что сейчас успех для нее измеряется не внешними показателями, а собственным здоровьем и благополучием близких, при этом она не уточнила, насколько ей помогло лечение и в каком она сейчас состоянии.

Напомним, в июне британское маркетинговое агентство Blueclaw, проанализировав данные из 50 источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и НАСА, опубликовало список основных угроз жизни на Земле.