В РЖД объявили о поэтапном внедрении роботов

«Российские железные дороги» (РЖД) в соответствии со стратегией цифровой трансформации холдинга до 2025 года планируют оборудовать терминалы и склады компании роботами, рассказал директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

«Это и внедрение софта, который автоматизирует, с одной стороны. Это поэтапное [внедрение] роботов на операциях на складе, это внедрение датчиков, опять же которые позволят более точно и планировать и учитывать использование ресурсов...», – приводит слова топ-менеджера компании ТАСС.

Напомним, в октябре российский премьер Дмитрий Медведев призвал готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда. В августе ВЦИОМ выяснил, пугает ли россиян возможность остаться без работы из-за роботов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чего не хватает роботам для восстания против человечества.