Медведев призвал готовиться к переквалификации работников из-за роботизации

Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал готовиться к «серьезной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда.

«Понятно, что сейчас уже много роботов, в мире работает порядка 2,5 миллионов роботов. Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он отметил, что, хотя уровень занятости в этих странах высокий, все равно следует «готовиться к серьезной переквалификации людей». «Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. Низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам», – добавил премьер.

По словам премьера, уже сейчас на развитие цифровых технологий будет потрачено 1,6 трлн рублей.

Медведев также заявил, что более полусотни российских вузов отобраны для участия в проекте онлайн-приема документов на поступление в них. «Мы уже работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет. Отобрано более полусотни высших учебных заведений для этого проекта», – сказал глава правительства.

Кроме того, он заявил о необходимости защиты национальных интересов в цифровой среде, в частности – при проведении электронного голосования.

«Открытость, естественно, несет и определенные, весьма значительные риски, поэтому понятие «цифровой безопасности» включает в себя множество аспектов. Прежде всего - это обеспечение национальных интересов страны. С этой точки зрения ни один хакер не должен иметь возможность обрушить целиком, например, всю банковскую систему страны», – сказал председатель правительства.

Он привел еще один пример: «С точки зрения политики: если мы доживем до того момента, когда у нас будет электронное голосование, – а уже пилотные проекты на эту тему реализуются, есть разные оценки, но очевидно, что все равно так или иначе за этим будущее, – то, естественно, эта система должна быть защищена от влияния извне».

По словам премьера, следует искать баланс между кибербезопасностью и защитой частной жизни. «К сожалению, обеспечение тотальной безопасности в цифровом мире имеет и свою обратную сторону, свою цену: это угроза утраты приватности, то есть, по сути, утрата частной жизни», – констатировал председатель правительства.

По его мнению, «сейчас грань между частным и публичным пространством очень тонкая, подчас ее невозможно измерить, невозможно почувствовать, буквально любой шаг человека, его экономические и социальные действия фиксируются окружающими нас устройствами».

«А это создает риски ограничения свобод, риски манипулирования человеком, и необходимо выстраивать этот самый хрупкий баланс между безопасностью и гарантиями защиты частной жизни», – подчеркнул глава кабинета министров.