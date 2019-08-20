Россияне оценили опасность остаться без работы из-за роботов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что около 80% россиян не боятся, что людей на рабочих местах заменят роботы. При этом 47% считают такую перспективу реальной.

«Перспектива замены людей на рабочих местах роботами не пугает большинство работающих россиян (78%). В особенности занятых мужчин (81%), работников из Москвы и Санкт-Петербурга (83%) и городов-миллионников (83%), а также городов численностью от 500 до 950 тыс. чел. (82%)», – сообщает ВЦИОМ.

Однако 21% занятого населения все-таки относится к данной перспективе с опасением. Чаще всего это женщины (30%), жители населенных пунктов численностью до 100 тыс. чел (30%) и сел (33%).

Согласно данным опроса, 44% россиян считают, что робототехнику необходимо развивать в сфере опасных промышленных производств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (39%), медицины (34%) и сельского хозяйства (27%). А наименьшая роботизация необходима в сферах управления общественным транспортом (7%), досуга и развлечений (4%), образования (3%).

При этом в то, что скоро роботы смогут заменить людей, верит 47% россиян.

Помоми этого, 80% граждан согласны с тем, что развитие российской робототехники будет способствовать укреплению позиций страны в освоении космоса в целом.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 августа среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что к запуску в космос начали готовить робота «Федора».