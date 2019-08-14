Робота «Федора» начали готовить к запуску в космос

Спасатели Центрального военного округа начали подготовку обеспечения запуска корабля «Союз МС-14», на борту которого в космос отправится робот «Федор», сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Подготовка проходит в Челябинской области, спасатели выполняют прыжки с парашютом с высоты около 1,5 тыс. метров на водную поверхность, отрабатывают эвакуацию капсулы из воды на сушу при помощи поисково-эвакуационных машин- амфибии «Синяя птица». Кроме того, совместно с экипажем вертолета Ми-8, будет проводиться эвакуация условного космонавта при помощи грузоподъемного устройства. После завершения тренировок поисково-спасательная группа будет передислоцирована в Казахстан для обеспечения старта космического корабля», – передает ТАСС сообщение ЦВО.

Там добавили, что тренировки закончатся 16 августа, всего в подготовку к запуску участвуют 100 военных и 20 единиц техники.

Как ожидается, «Союз МС-14» отправится к МКС 22 августа.

Напомним, 25 июля гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что на МКС человекообразный робот «Федор» полетит в кресле космонавта, робот проведет на борту МКС 14 дней.

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