Художник календаря Роскосмоса ответил феминисткам

Художник Андрей Тарусов, создавший календарь в стиле «пин-ап» для Роскосмоса, ответил на критику представительниц феминистского движения.

«Здесь развернулась целая война под постом с календарем Главкосмос. Я обычно забиваю и наслаждаюсь со стороны, смотря на всю жесть, но тут я решил высказаться по некоторым пунктам «обвинения», – написал художник в Facebook.

По словам Тарусова, он «сам всеми руками за феминизм и равноправие». При этом художник не согласен с теми, кто считает его календарь «сексистским».

«Где грань между объективацией и empowerment (расширением прав и возможностей – прим. ВЗГЛЯД)? Почему если я рисую женщину, то это сразу сексуальный объект? Где связь? Да, они красивые, потому что женщины, в принципе, красивые. Да их скафандры обтягивают, потому что это: 1. Пин-ап (закон жанра); 2. Если бы я нарисовал белые квадраты и зеркальные скафандры (как есть на самом деле), то там не то что женщин, там вообще человека не видно было бы», – написал Тарусов.

По его словам, он «попытался изобразить всех максимально нейтрально и без двойных смыслов».

Тарусов также назвал «бредом» аргументы ряда феминисток о том, что «Роскосмос не запускает женщин в космос». «Запускает, еще как, погуглите. Конечно в США космонавток больше, но русские женщины наверно сами тоже менее охотно идут в эту профессию», – добавил художник.

Он также обратил внимание, что в его календаре «не только русские женщины, но и женщины других национальностей, потому что календарь делался для международного сотрудничества».

Ранее российские феминистки обрушились с критикой на Тарусова, который создал календарь в стиле «пин-ап» для Роскосмоса и выложил его в соцсети.