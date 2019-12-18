Дамбу в Петербурге решено закрыть из-за угрозы наводнения

Дамбу в Санкт-Петербурге решено закрыть, несмотря на невысокие пока показатели уровня воды. Створки привели в движение около 16.00 мск, окончательно дамба будет закрыта с 17.00 мск.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудника Комплекса защитных сооружений, который рассказал, что в 16.05 мск на пункте «Горный» уровень воды был зафиксирован на отметке 31 см.

К вечеру в Северной столице, особенно над Финским заливом, обещают усиление ветра до 28 м/сек. Прогнозируется, что за вечер-ночь в Петербурге может выпасть четверть месячной нормы осадков. На дамбе еще утром начали подготовку к возможному наводнению.

Ранее дамбу закрывали в октябре.