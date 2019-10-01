Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за риска наводнения

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли из-за возможного подъема уровня воды до опасных значений, следует из сообщения дирекции КЗС.

В сообщении указывается, что для предотвращения угрозы наводнения в Петербурге «1 октября задействован комплекс защитных сооружений», передает РИА «Новости».

«Затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 06.30 мск. Затвор судопропускного сооружения С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение «закрыто» в 07.12 мск. Движение нагонной воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу остановлено», – добавили в дирекции.

Отмечается также, что Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для движения судов капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Предварительное время открытия затворов КЗС – в 14.00 мск вторника. Время открытия может быть изменено в зависимости от гидрологической обстановки.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что совместное решение ведомства и дирекции КЗС о закрытии затворов было принято ночью. Это связано с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений (до плюс 160-170 сантиметров).

В МЧС также призвали горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях.

Сообщается, что синоптики прогнозировали в Петербурге 1 октября сильные дожди, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 24 метров в секунду.