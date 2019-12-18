Кремль подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о награждении министра спорта Павла Колобкова орденом Александра Невского за работу министерства по подготовке Чемпионата мира по футболу.

«Действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с Чемпионатом мира по футболу... Была отмечена очень хорошая работа министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории Чемпионат мира по футболу», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

На уточняющий вопрос о том, когда именно произошло награждение, пресс-секретарь российского лидера точной даты не назвал, однако уточнил, что это случилось «какое-то время назад», до решений исполкома ВАДА в отношении России.

Напомним, в понедельник Песков пообещал уточнить данные о награждении Колобкова орденом.