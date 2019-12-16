Песков пообещал уточнить данные о награждении Колобкова орденом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.

«Не успел еще это сделать. Хорошо, что вы напомнили, спасибо вам, я уточню», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, уточнил ли он информацию о присуждении Колобкову ордена Александра Невского.

Ранее в СМИ сообщалось, что Колобкову вручили орден Александра Невского.

