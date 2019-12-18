Участие США в ЭКСПО оказалось под угрозой из-за проблем с финансированием

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18 декабря, среда  |  Последнее обновление — 03:20  |  vz.ru
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Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

Морскому пути «Северного потока – 2» мешают птицыФото: Stine Jacobsen/Reuters
У «Северного потока – 2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось – остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?  Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Есть признаки, что Россия технически не готова делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Первеза Мушаррафа вылечат от смертной казни

Генерал-диктатор Мушарраф может стать вторым пакистанским лидером, чья карьера завершилась казньюФото: Mian Kursheed/Reuters
Бывший президент Пакистана, генерал Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за государственную измену. Ранее его же обвинили в организации убийства главного политического противника. Мушарраф – не первый пакистанский лидер, которому вынесли смертный приговор. Но у него есть шанс избежать расстрельной стенки. Почему экс-президента приговорили к высшей мере и что позволит ему остаться в живых? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Андрей Манчук, политолог
Когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество. Подробности...
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Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
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В Европе за симпатии к Евромайдану можно получить в нос

Дмитрий Родионов, политолог
Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...
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              Участие США в ЭКСПО оказалось под угрозой из-за проблем с финансированием

              18 декабря 2019, 02:45

              Текст: Антон Антонов

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              США из-за проблем с финансированием могут пропустить выставку ЭКСПО–2020 в Дубае, сообщил Госдеп.

              В сложившейся ситуации ведомство обвинило «неспособность комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса включить в закон об ассигнованиях» предложение об использовании средств для участия США в ЭКСПО.

              «Это упущенная возможность для США», – приводит текст сообщения ТАСС.

              Госдеп считает ЭКСПО одним из важнейших инструментов, который позволит познакомить мир с «американским видением свободы и процветания». По мнению ведомства, это особенно важно в период «возобновления конкуренции великих держав».

              Указывается, что из-за «отсутствия законодательной поддержки» под угрозой оказались заявки Миннеаполиса и Хьюстона на проведение выставки.

              Сейчас Госдеп рассматривает «другие варианты, которые бы позволили США» принят в ней участие. 

              Напомним, за право проведения ЭКСПО с Дубаем боролся Екатеринбург.

              Президент США Дональд Трамп заявлял, что не поедет на экономический форум в Давосе из-за кризиса в бюджете, но потом передумал.


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