Участие США в ЭКСПО оказалось под угрозой из-за проблем с финансированием

США из-за проблем с финансированием могут пропустить выставку ЭКСПО–2020 в Дубае, сообщил Госдеп.

В сложившейся ситуации ведомство обвинило «неспособность комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса включить в закон об ассигнованиях» предложение об использовании средств для участия США в ЭКСПО.

«Это упущенная возможность для США», – приводит текст сообщения ТАСС.

Госдеп считает ЭКСПО одним из важнейших инструментов, который позволит познакомить мир с «американским видением свободы и процветания». По мнению ведомства, это особенно важно в период «возобновления конкуренции великих держав».

Указывается, что из-за «отсутствия законодательной поддержки» под угрозой оказались заявки Миннеаполиса и Хьюстона на проведение выставки.

Сейчас Госдеп рассматривает «другие варианты, которые бы позволили США» принят в ней участие.