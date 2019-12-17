Армия Сирии подготовила масштабную операцию в провинции Идлиб

Сирийская армия стягивает подкрепление в провинцию Идлиб и может начать там широкомасштабную операцию, пишет проправительственная газета al-Watan со ссылкой на военный источник.

«Армия стянула значительное военное подкрепление вчера к линиям соприкосновения в Идлибе, таким как города Хан-Шейхун на юге и Синджар на востоке... Военные ждут приказа начальства и могут начать операцию в любое время», – заявил источник газеты, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что армия готова вести операцию не только в окрестностях Идлиба, но и в соседних провинциях (Алеппо, Хама и Латакия), удерживаемых террористами запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусры» и связанных с ней группировок.

По данным источника, в понедельник сирийская военная авиация нанесла точечные удары по позициям боевиков на фронте, в результате «десятки» боевиков в окрестностях городов Идлиб, Маарет-Нуман и других были ликвидированы.

А в ночь на вторник военные вступили в столкновения с боевиками в районе Рашидин города Алеппо.

По данным сирийских властей, в Идлибе находится самая многочисленная в мире группировка иностранных террористов. В начале октября боевики в Идлибе объединились в единую военную структуру численностью 80 тыс. человек.

В конце ноября армия Сирии отбила атаку террористов в Идлибе, а в начале декабря армия отразила атаки террористов на военный аэродром на юге Идлиба.