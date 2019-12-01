Сирийские войска отбили атаки террористов на военный аэродром на юге Идлиба

Бойцы сирийской армии отразили нападение террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на свои позиции на подступах к военному аэродрому Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил новостной портал Al-Masdar.

По сведениям портала, сирийские войска на этом участке фронта перешли в контратаку и вернули под свой контроль поселки Аджаз, Истаблат, Расм-эль-Варад и Сурудж, ранее освобожденные в ходе наступательной операции, проведенной 25 ноября, передает ТАСС.

Ожесточенные бои с террористами, на стороне которых сражаются наемники из экстремистских организаций «Аджнад Кауказ» и «Ансар ат-Таухид», идут за населенный пункт Кефрая. По сведениям SANA, в этом районе противник атаковал большими силами и пытался захватить огневые рубежи правительственных войск, однако сирийские военнослужащие и ополченцы при поддержке авиации сумели отбить атаки бандформирований, уничтожив две заминированные машины, которые боевики пытались подорвать у армейских позиций.

В субботу в боях на юге-востоке Идлиба были уничтожены свыше 30 террористов, выведены из строя два танка и пять бронетранспортеров противника. По сведениям издания Al Watan, поддержку «Джебхат ан-Нусре» (запрещенная в России террористическая группировка) оказывают протурецкие оппозиционные группировки, в частности в военных действиях участвуют боевики из «Фронта национального освобождения» (ФНО).

По информации издания, командование ВС Сирии готовит наступательную операцию на юге Идлиба с целью освобождения города Маарет-Нааман, который служит крупным форпостом бандформирований возле стратегического шоссе Дамаск – Алеппо. В августе правительственные силы заняли соседний город Хан-Шейхун.

Напомним, в конце октября власти Сирии выдвинули террористам в Идлибе ультиматум.

По данным сирийских властей, в Идлибе находится самая многочисленная в мире группировка иностранных террористов. В начале октября боевики в Идлибе объединились в единую военную структуру численностью 80 тыс. человек.

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