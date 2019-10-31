Власти Сирии выдвинули террористам в Идлибе ультиматум

Террористы, которые противостоят сирийской армии в провинции Идлиб, должны переместиться в Турцию или сдаться сирийскому государству, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам Al Ekhbariya и Surya.

Президент Сирии предупредил, что если боевики откажутся сложить оружие, то против них неизбежно будет проведена военная операция, передает ТАСС.

По словам Асада, «террористы из «Аль-Каиды» (запрещена в России) или из (террористической) группировки «Ахрар аш-Шам» связаны с турецким режимом, они близки сердцу [президента Турции Тайипа] Эрдогана, который направил их воевать в Сирию».

Сирийский лидер также отметил, что российско-турецкий меморандум, подписанный в Сочи, позволил сдержать экспансию Турции и преградил путь американскому вмешательству.

«Россия четко придерживается принципа сохранения суверенитета Сирии и ее территориальной целостности», – подчеркнул Асад.

Он также подчеркнул, что ВС Сирии вошли в северо-восточные провинции страны не только для их обороны, но и для того, чтобы восстановить над ними контроль государства.

По словам Асада, «курды, проживающие в этих районах, в большинстве своем настроены патриотически», они смогут воссоединиться с остальной частью Сирии, в регионе возобновят работу правительственные учреждения.

Напомним, по данным сирийских властей, в Идлибе находится самая многочисленная в мире группировка иностранных террористов. В начале октября боевики в Идлибе объединились в единую военную структуру численностью 80 тыс. человек.

Ранее Россия обвинила некоторых коллег по СБ ООН в стремлении спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов.

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