Армия Сирии отбила атаку террористов в Идлибе

Подразделения сирийской правительственной армии в пятницу отбили нападение террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) на востоке провинции Идлиб, передает SANA.

Сообщается, что противник атаковал большими силами и пытался захватить огневые рубежи правительственных войск в районе Иджаз. Сирийские военнослужащие и бойцы Сил национальной обороны (СНО) сумели отбить атаки бандформирований и не позволили им прорвать линию фронта, передает ТАСС.

Войска нанесли потери террористам, уничтожив два танка и несколько внедорожников, уточняет SANA.

В юго-восточные районы Идлиба на этой неделе были переброшены воинские подкрепления и бронетехника. По сведениям новостного портала «Аль-Масдар», войска готовят сейчас наступательную операцию с целью освобождения города Маарет-Нааман, который служит крупным форпостом вооруженных группировок.

В конце октября президент Сирии Башар Асад заявил, что террористы, которые противостоят сирийской армии в провинции Идлиб, должны переместиться в Турцию или сдаться сирийскому государству.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД