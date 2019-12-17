Названы причины отмены старта «Союза» с Куру

Старт ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли с 17 на 18 декабря из-за выявленного автоматикой сбоя в системе управления, сообщил Роскосмос.

«Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что «ведется анализ причин для устранения неисправности».

«Принято решение о переносе пуска на резервную дату – 18 декабря в 11.54 мск», – рассказали в госпорпорации.

Напомним, ранее во вторник директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер сообщил, что пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».

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