Пуск «Союза» с Куру отложили из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат»

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат», сообщил директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер.

Старт был намечен на 11.54 мск во вторник.

«К сожалению, сегодняшний старт «Союза» отменен из-за ошибки в программном обеспечении разгонного блока «Фрегат», – передает РИА «Новости» слова Хазингера.

По словам ученого, новая попытка пуска состоится в среду в то же самое время.

Ракете предстоит запустить итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.

Напомним, в апреле 2016 года запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с космодрома Куру также был отменен в связи с техническими причинами.

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