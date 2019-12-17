Подозреваемый в убийстве депутат из Переславля решил сложить полномочия

Глава фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского Ярославской области Владимир Корнилов, который ранее был задержан за убийство, решил сложить полномочия депутата.

«Я сегодня получил письмо от Корнилова... с ходатайством о досрочном прекращении полномочий депутата ... по собственному желанию. В этой ситуации мной сегодня издано распоряжение о созыве внеочередного заседания с соответствующей повесткой», – сообщил председатель парламента Сергей Корниенко, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что заседание назначено на 15.00.

Также стало известно, что Корнилов объявил о выходе из фракции и политсовета «Единой России». Об этом сообщил депутат гордумы Сергей Царев в Facebook.

«Еще сегодня утром (в понедельник – прим. ВЗГЛЯД) он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для связи», – уточнил он.

Ранее стало известно, что председатель фракции партии «Единая Россия» в Переславль-Залесской гордуме Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. По неподтвержденным данным, он, находясь в нетрезвом состоянии, убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину.