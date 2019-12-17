«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

Студия «Квартал 95» вновь посвятила номер бывшей главе нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, в котором актер Евгений Кошевой «извинился» перед ней за предыдущую песню.

«У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на «Дельта банка» карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица», – спел Кошевой в новой песне, передает РИА «Новости».

В песне он также передал «пламенный привет» Гонтаревой и сказал, что «украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне».

Напомним, в сентябре неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома Гонтаревой под Киевом, все сооружение выгорело.

Позже студия «Квартал 95» в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой. Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню «Горел дом» («Горила хата»), в которой есть такие слова: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала».

Гонтарева назвала номер «Квартала 95» позором. Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед ней. Однако артисты студии «Квартал 95» заявили, что хор незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине.

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