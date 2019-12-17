Метадон на 5 млрд рублей нашли на Внуковской таможне

Крупную партию метадона, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили сотрудники Внуковской таможни, наркотические вещества оцениваются в сумму более 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни. Стоимость такого груза на «черном рынке» может превышать 5,8 млрд рублей», – передает ТАСС сообщение ФТС.

Напомним, в ноябре ФСБ обезвредила нарколабораторию в Подмосковье, созданную гражданами России и Украины для продажи крупных партий синтетических наркотиков через интернет.