Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторника вырос на 12 копеек – до 62,56 рубля, курс евро поднялся на 13 копеек – до 69,74 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 65,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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