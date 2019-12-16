На видео попал момент стрельбы в московском метро

Момент стрельбы на станции метро «Косино» в Москве попал на видео. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичнлго ГУ МВД.

«Полицейские УВД на Московском метрополитене задержали 23-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве в метро», – сообщил начальник ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Мужчина находился со своей знакомой на станции метро «Косино», там же он несколько раз выстрелил в тоннель и произвел выстрелы, поднимаясь по лестнице, после чего скрылся, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полицейские задержали мужчину по горячим следам около станции метро «Лермонтовский проспект». Им оказался 23-летний приезжий. Подозреваемый вел себя неадекватно. Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее камеры запечатлели расстрел двоих полицейских коллегой, произошедший на станции «Рязанский проспект» в московском метро.