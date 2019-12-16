Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

МИД Украины назвал недопустимым привлечение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к переговорам в «нормандском формате».

Представитель МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что Киев «решительно осуждает» контакты иностранных политиков с ДНР и ЛНР. «Такого рода контакты, пусть и замаскированные под «посредничество», никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны», – отмечено в сообщении на сайте ведомства.

Там также сказано, что условием установления мира является «вывод Россией своих войск» и передача Киеву контроля над российско-украинской границей в Донбассе.

Напомним, на прошлой неделе на саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран выступили с заявлением в поддержку Минска-2.

Президент Владимир Путин тогда прокомментировал возможность закрытия границы военными Украины. Он подчеркивал, что в Донбассе после этого «может начаться Сребреница».