Джонсон разрешил публикацию доклада о «российском вмешательстве»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил опубликовать парламентский доклад о предполагаемых попытках России повлиять на британскую политику, пишет The Guardian со ссылкой на представителя премьера.

«Он (Джонсон – прим. ВЗГЛЯД) изучил доклад, представленный ему в прошлом месяце, и он им доволен – для публикации препятствий нет», - сказал собеседник издания, передает «Интерфакс».

При этом представитель премьера уточнил, что этот доклад был подготовлен предыдущим составом комитета парламента по разведке и безопасности британского парламента, поэтому не будет обнародован до формирования нового состава парламентского комитета.

Ожидается, что британский парламент нового созыва начнет работу 17 декабря.

Напомним, данный доклад посвящен возможному вмешательству России в референдум по Brexit.

Ранее Джонсон сравнил «вмешательство» России в Brexit с Бермудским треугольником.